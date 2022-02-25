КСП Челябинской области выявила нарушения на более чем 8 миллиардов рублей

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25 февраля 2022, 08:38 Татьяна Михайлова Источник: Контрольно-счетная палата Челябинской области

Фотография Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Ведомство подвело итоги работы в 2021 году.

Региональная Контрольно-счетная палата сообщает, что в прошлом году провела 335 мероприятий, в ходе которых было проверено более 17 миллиардов рублей. Сотрудниками КСП выявлено нарушений более чем на 8 миллиардов рублей, составлено 111 протоколов о совершении административных правонарушений, направлено 198 представлений и предписаний.

Кроме этого, был проведен анализ незавершенного строительства. С объемом вложений более 56 миллиардов рублей. Из этой суммы 15 миллиардов приходится на «замороженные» объекты.

Напомним, что ранее депутаты Законодательного Собрания Челябинской области утвердили отчет председателя КСП Алексея Лошкина об итогах деятельности ведомства в 2021 году. Как прокомментировал спикер парламента Александр Лазарев, Законодательное Собрание и Контрольно-счетная палата совместно решают задачи по наполняемости бюджета и эффективному использованию средств.