Челябинская область признана лидером по поддержке предпринимательства

Аргументы Недели. Челябинск → Экономика

24 февраля 2022, 18:48 Татьяна Михайлова Источник: ПРО ЭКОНОМИКУ 74

Фото Людмилы Ковалевой, «Южноуральская панорама»

Регион включен в десятку регионов Национальной гарантийной системы.

Южный Урал стал одним из 10 субъектов страны, ставших лидерами по поддержке с учетом количества субъектов малого и среднего предпринимательства.

Как сообщает телеграм-канал «Про экономику 74», в прошлом году Региональная гарантийная организация выдала 84 поручительства действующим предприятиям на общую сумму порядка 600 миллионов рублей. Под поручительствами РГО удалось привлечь кредитов на 1,7 миллиардов рублей. Начинающим предпринимателям выдано 6 поручительства на практически 36 миллионов рублей, а сумма привлеченного финансирования превышает эту цифру более, чем в 2 раза.

Отмечается, что гарантия предоставляется бизнесу при соблюдении нескольких условиях. Первое из них — компания должна быть зарегистрированной и работать на территории Челябинской области как минимум полгода. Поручительство обеспечивает до 70% кредита, а общая сумма поручительства не может превышать 25 миллионов рублей. Базовая ставка по поручительствам составляет 1,25%, для начинающих южноуральских предпринимателей она существенно ниже — 0,25%.

Более подробную информацию о действующих мерах поддержки можно узнать в центре «Мой бизнес».