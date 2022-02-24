Финансовый аналитик Лосев: Соль и спички скупать не надо, но цены вырастут на все, где есть импортные компоненты, даже на яйца

Аргументы Недели → Экономика 13+

24 февраля 2022, 10:45

Фото: Global Look

Член Президиума по внешней и оборонной политике, выпускник Бауманского университета, финансовый аналитик Александр Лосев на ютуб-канале Андрея Угланова «За углом» пояснил, стоит ли россиянам ожидать значительного повышения цен из-за напряженной геополитической ситуации.

Как отметил Лосев, Центральный банк самоустранился и не занимается стабилизацией российской валюты. Из-за девальвации рубля могут вырасти цены на многие товары, где есть импортные компоненты. По словам аналитика, хоть в стране и занимаются импортозамещением, все равно многое зависит от курса доллара. Даже в сельхозпродукции – корма, антибиотики, система сепарирования тех же самых яиц. «Да, в куриных яйцах, которые у нас производятся на наших фермах – 10% импорта. Потому что их надо помыть, сепарировать, курам дать определённые лекарства, антибиотики, витамины», - подчеркнул эксперт.

Также России могут перестать продавать высокотехнологичные изделия. «Я очень надеюсь, что будут уголовные дела в отношении тех, кто здесь не развивал российскую электронную промышленность, кто её гробил годами, десятилетиями», - сказал Лосев. Он добавил, что параллельно надо создавать необходимые чипы самим.