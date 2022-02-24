Южный Урал вошел в топ-20 субъектов РФ по исполнению расходов на нацпроекты

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24 февраля 2022, 08:18 Татьяна Михайлова Источник: Контрольно-счетная палата Челябинской области

Один из нацпроектов направлен на развитие здравоохранения. Фотография Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

У региона этот показатель выше, чем в среднем по стране.

Контрольно-счетная палата Челябинской области представила географию исполнения расходов по региональным проектам в разрезе субъектов РФ за 2021 год. Средний уровень кассового исполнения расходов на нацпроекты по субъектам РФ составил 93,3%, сообщают в ведомстве.

В Челябинской области уровень исполнения составил 97,3%. Это позволило региону занять 16-е место среди субъектов страны и войти в топ-20. Также отмечается, что на Южном Урале уровень исполнения выше, чем в среднем по России и Уральскому федеральному округу (94,7%).

В прошедшем году Челябинской области удалось улучшить кассовое исполнение с 97% до 97,3%.

Напомним, что ход исполнения национальных проектов на Южном Урале был одной из основных тем рабочей встречи, которую губернатор Алексей Текслер провел на прошлой неделе с руководителем Контрольно-счетной палаты региона Алексеем Лошкиным.