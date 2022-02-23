Депутат Гладких заявил, что в случае полной остановки «Северного потока – 2» Германия рискует подорвать свою экономику

Аргументы Недели → Экономика 13+

23 февраля 2022, 13:11

Северный поток – 2,Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Член комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких в среду оценил заявление руководителя Минэкономики ФРГ вице-канцлера Роберта Хабека о том, что "Северный поток — 2" может быть полностью остановлен.

Борис Гладких выразил мнение, что в случае остановки проекта стоимость газа в Европе существенно вырастет, вследствие чего Германия подорвет свою экономику.

Депутат в разговоре с RT уточнил, что заместить необходимый объем трубопроводного газа американских сжиженным газом в кратчайшие сроки невозможно. Более того, при отсутствии "Северного потока – 2" цена СПГ, который смогут поставить Соединенные Штаты, будет выше.