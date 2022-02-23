Финансовый аналитик Лосев: Если уж иметь валютные депозиты, то точно не в долларах

Аргументы Недели → Экономика 13+

23 февраля 2022, 12:43

Фото: pixabay.com

Член Президиума по внешней и оборонной политике, выпускник Бауманского университета, финансовый аналитик Александр Лосев на ютуб-канале Андрея Угланова «За углом» рассказал о том, что будет со вкладами россиян на фоне событий, связанных с признанием ДНР и ЛНР.

Александр Лосев отметил, что с рублевыми вкладами ничего не случится. Единственный минус – из-за девальвации рубля доходы могут стать ниже инфляции. Все гораздо сложнее с валютными вкладами. При варианте введения санкций по жесткому иранскому сценарию, доллары на счетах могут оказаться замороженными. «Если уж иметь какие-то валютные депозиты, то в евро. Если вдруг получится открыть – но это очень сложно – в швейцарских франках. Возможно, в китайских юанях, если банки будут предлагать. А вот доллары реально становятся токсичными», - считает аналитик.

Наличные доллары тоже держать в большом количестве практически бессмысленно – здесь их принимать не будут (при определенном развитии событий, разумеется), а в Европе посмотрят, как на наркоторговца.

При этом Лосев добавил, что не ожидает серьезных санкций и блокировки долларовых счетов.