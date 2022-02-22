УрФО вошел в тройку округов России с высокими объемами работ в строительстве

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22 февраля 2022, 10:08 Татьяна Михайлова Источник: Глав.Индекс

Фотография Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Подведены итоги 2021 года.

Телеграм-канал «Глав.Индекс» представил рейтинг федеральных округов РФ по объему работ в строительстве, выполненных в 2021 году. Публикация подготовлена на основе исследования Федеральной службы государственной статистики.

В тройку округов-лидеров вошли Центральный, Приволжский и Уральский ФО. На Урале объем работ составил 1 671 207,8 миллионов рублей. Прирост за год — 6,3%.

«Раскладка, представленная «Глав.Индексом», показывает, что Урал, несмотря на серьезное подорожание стройматериалов смог обеспечить достаточно серьезные объемы в строительной отрасли в 2021 году. 1 671 207,8 млн рублей – цифра действительно неплохая. Особенно, если ее сравнивать с результатами других федеральных округов», — подчеркивают авторы телеграм-канала «KARLMARKS».