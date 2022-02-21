Экономист Михаил Хазин: у россиян могут конфисковать сбережения

Аргументы Недели → Экономика 13+

21 февраля 2022, 16:43 Источник: konkurent.ru

фото: pixabay.com

Экономист Михаил Хазин полагает, что у россиян могут конфисковать сбережения. Хазин напомнил, что такие случаи уже были в стране и «не исключено», что они могут возобновиться. Речь идет о средствах, хранящихся в банковых ячейках.

По словам экономиста, в 90-х годах такая ситуация уже была и «не всем клиентам» удалось вернуть сбережения, а в этом году «может повториться» событие 23-летней давности.

Хазин считает, что ситуация может ухудшиться «из-за нестабильности» экономического положения России, и «атаке подвергнутся» депозиты в банковских организациях.

Эксперт уверен, что гражданам России необходимо позаботиться «о своих накоплениях» и предпринять какие-либо действия по их сбережению. «Если экономический кризис захлестнет страну и ситуация будет тяжелой, то накопления россиян будут конфискованы», - цитирует Михаила Хазина Konkurent.ru.