Объём кредитов в скором времени сравняется с размером вкладов россиян

Через четыре года долги граждан могут превысить сумму сбережений. Впрочем, кризис может наступить и раньше, если национальная валюта ослабнет. Вкладчики просто заберут свои капиталы со счетов.
На начало года общий размер кредитов, выданных населению страны, составил 25 триллионов рублей. За последний год сумма увеличилась почти на четверть. В то время как депозиты подросли только на 6%. В европейских странах население не так закредитовано, как в России. Наши соотечественники неохотно несут деньги в банк из-за страха их изъятия. При превышении долгов над депозитами государство может столкнуться с социально-экономическими проблемами. Если у населения не будет денег, оно не сможет погасить кредиты. Появляется риск массовых банкротств.
В последние годы ЦБ ослабил политику кредитования, увеличив количество и перечень льготных займов. Россияне охотно берут кредиты на покупку квартир, автомобилей и дорогостоящей бытовой техники. При ужесточении правил выдачи кредитов, население начнёт пользоваться услугами микрофинансовых организаций, что приведёт к ещё большим проблемам. Для баланса займов и депозитов необходима крепкая национальная валюта, рост цен на углеводороды. С точки зрения социально-экономической стабильности государству важно обеспечивать рост доходов населения.
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