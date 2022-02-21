Челябинская область вошла в тройку регионов УрФО по количеству предпринимателей

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21 февраля 2022, 08:39 Татьяна Михайлова Источник: Глав.Индекс

Фотография из архива «Южноуральской панорамы», автор — В. Шишкоедов

На Южном Урале насчитывается свыше 80 тысяч частников.

Телеграм-канал «Глав.Индекс» расположил уральские регионы по количеству индивидуальных предпринимателей на 1 января 2022 года. Исследование было подготовлено на основе данных аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Первое место в рейтинге заняла Свердловская область в 112 960 бизнесменами. На втором месте оказалась Челябинская область, на ее территории действуют 80 575 индивидуальных предпринимателей. Тройку лидеров замыкает Ханты-Мансийский автономный округ (41 628).

Авторы рейтинга отметили небольшое уменьшение количества зарегистрированных ИП за прошедший год у вышеназванных регионов. В Челябинской области снижение составило 1,1%.

«Нам кажется, что некоторое сокращение ИП в Челябинской области можно объяснить более ранним вступлением региона в отличие от других российских территорий в систему самозанятых. Думается, часть ИПшников перетекла именно туда, распробовав на вкус преимущества нового инструмента», — прокомментировал телеграм-канал "KARLMARKS".