В Россию завезли рекордный объем долларов и евро

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20 февраля 2022, 15:40 Источник: Известия

Фото: pixabay.com

Российские банки запасаются наличной валютой – в страну завезли $4,97 млрд. Неужели так испугались запрета на операции с долларами?

Вес ввезенных стодолларовых купюр составил 50 тонн. Это четвертый рекордный показатель в истории страны. Большая паника была только в начале пандемии, а также дважды в период валютного кризиса в 2014 году – в марте и декабре. В основном завезли доллары, но и количество евро превышает средний показатель в разы.

Ажиотаж связывают с опасением жестких западных санкций – Россию угрожают отключить от глобальной системы межбанковской связи SWIFT. Кроме того, могут закрыть доступ на финансовые рынки крупнейшим кредитным организациям и к средствам Международного валютного фонда. Хотя некоторые эксперты уверены, что подобное развитие событий маловероятно, поскольку из-за таких мер пострадают сотрудничающие с Россией американские и европейские компании.

Так или иначе, вероятные санкции могут привести к волатильности валютного курса. На фоне международной напряженности панически настроенные вкладчики побегут забирать валюту со своих вкладов. Поэтому завоз долларов и евро можно объяснить – банки готовятся к повышенному спросу.