После повышения ключевой ставки российские банки увеличивают проценты по вкладам

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20 февраля 2022, 11:02 Источник: РИА Новости

Операционный зал банка, Аlexey Bychkov/globallook.com

Как показал опрос российских банков, большинство из них после повышения в феврале Центробанком ключевой ставки намерены повысить ставки по вкладам, а некоторые кредитные организации уже сделали это, сообщает РИА Новости.

Среди тех, кто уже повысил ставки, ВТБ, Альфа-банк, «Уралсиб», АТБ, Сбербанк, «Русский стандарт», ПСБ. В среднем доходность вкладов выросла на 0,5 -1,5 пункта и достигла от 9,5 до 11 процентов годовых.

До 25 февраля увеличить проценты по вкладам планируют в Росбанке, не исключают этого и в МКБ. В банке «Зенит» с 21 февраля на 0,5 процента годовых повысят ставку по одному из вкладов, в Новикомбанке с 1 марта вырастет доходность по всей линейке вкладов. МТС Банк также анонсировал рост ставок в ближайшее время на один процентный пункт.

11 февраля Центральный банк России повысил ключевую ставку восьмой раз подряд до 9,5% годовых.