Лишь 5% южноуральцев никогда не откладывают с зарплаты в «кубышку»

Аргументы Недели. Челябинск → Экономика

19 февраля 2022, 18:28 Анна Семенова

Многие южноуральцы вынуждены экономить. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Зато внимательны к своим расходам и делают сбережения более 60% жителей Южного Урала.

О том, приходится ли южноуральцам делать заначки, решили узнать специалисты сервиса по поиску работы hh.ru. Оказалось, что 61% опрошенных регулярно пристально следят за своими расходами и делают сбережения. 33% респондентов прибегают к «НЗ» время от времени. И лишь 5% не считают, сколько потратили в магазине, не обращают внимания на ценники и не пополняют «кубышку».

Интересный факт: менее всего внимания денежным потокам уделяют не те, кто зарабатывает много, а, наоборот, люди со скромными доходами. Работники сферы образования, студенты, молодые специалисты и административные работники признались, что их доход – не более 30 тысяч рублей месяц и личную бухгалтерию они не ведут.

А вот топ-менеджеры, чья зарплата превышает 100 тысяч рублей в месяц, строители и IT‑специалисты, и конечно бухгалтеры, всегда могут ответить о том, сколько и на что потратили, сколько осталось «на жизнь» до следующей зарплаты и какие покупки они могут себе позволить.