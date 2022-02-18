Замминистра сельского хозяйства России Лут: нам не удастся «спрятаться» от роста цен на продукты

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18 февраля 2022, 18:41

Капуста, pixabay.com

Первый замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут заявила, что продолжают расти мировые цены на базовое продовольствие. Причины тому - последствия пандемии, нехватка логистики и кадров, считает представитель ведомства.

Нам не удается «спрятаться» от роста цен, поскольку Россия является частью мирового рынка и крупным экспортером продукции АПК – мяса, птицы, пшеницы и т.п., но импортируя продукцию «мы также зависим» от мировых цен, сообщила Лут.

В январе в годовом измерении мировые цены увеличились на 19,5%, правда, по информации Центробанка, в России продовольственная инфляция пока ниже – 11,5%. Растет спрос на продовольствие, дорожает энергия, и климат играет не последнюю роль, и в связи с этой ситуацией Минсельхоз предупредил о подорожании четырех базовых продуктов - молока, сахара, хлеба и овощей.

Сообщается, что в прошлом году из 29 продуктов, входящих для расчета инфляции, подорожали 24. Наибольший рост цен на капусту – (+177,5%), морковь (31,7%) и картофель (46,2%). Также подорожало молоко на 12,9%, масло на 15%, мука на 14,8%, сахар на 18,8%, хлеб на 10,7%, гречка на 28,8 %, рис на 10,9 %, курятина на 20,2%, говядина на 16,7 %.