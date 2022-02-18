В России бензин может подорожать на 8-10% в 2022 году

Аргументы Недели → Экономика 13+

18 февраля 2022, 18:30

АЗС, pixabay.com

По мнению ряда экспертов, в 2022 году предполагается подорожание автомобильного топлива в России.

Ожидаемый скачок цены бензина связан не только с ростом инфляции в России, но и с увеличением издержек бизнеса. По мнению экспертов, возможно подорожание автомобильного топлива на 8-10% или пять рублей за литр.

Что касается того, что в России, стране, добывающей нефть, бензин стоит дороже чем в США, стране-потребителе, то, как рассказал СМИ сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский, прежде всего, цена зависит от налога. В РФ он составляет почти 70% розничной стоимости бензина, тогда как в Америке всего около 20%.

Эксперт объясняет такую разницу в цене тем, что в США «спонсируют и субсидируют» добывающие компании, потому что они покрывают лишь половину своих потребностей за счет местных производителей. А еще большое влияние на ценообразование оказывает расходы на «логистику, бурение и разведку».

В России же все эти расходы значительно выше, учитывая только то, что большое количество скважин разрабатывается в труднодоступных местах, утверждает Переславский. А вот в США несколько активно эксплуатирующихся крупных месторождений в морских пластах, где буровые вышки устанавливать намного дешевле, чем в российском климате.