Кассовое исполнение нацпроектов на Южном Урале в 2021 году составило почти 98%

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18 февраля 2022, 14:21 Татьяна Михайлова Источник: Контрольно-счетная палата Челябинской области

Фотография предоставлена пресс-службой правительства Челябинской области

Большинство из них исполнено на 100%.

Состоялась встреча губернатора Челябинской области Алексей Текслер встретился с руководителем региональной Контрольно-счетной палаты Алексеем Лошкиным. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Одной из тем разговора стал ход исполнения национальных проектов. По итогам прошлого года кассовое исполнение составило почти 98%. Большинство из них исполнено на 100%.

Алексей Текслер подчеркнул, что контроль над исполнением проектов нужно продолжить и в текущем году. Стоит задача завершить нацпроекты в 2023 году, поэтому все планируемое на 2022 год нужно завершить вовремя. Алексей Лошкин подчеркнул, что у Счетной палаты есть все инструменты и полномочия для контроля реализации национальных проектов.

Добавим, что в рамках совещания также обсуждались антикоррупционные задачи, открытость органов государственной власти, расходование средств бюджета.