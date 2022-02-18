Уровень инфляции в Челябинской области ниже, чем в целом по России

Аргументы Недели. Челябинск → Экономика 13+

18 февраля 2022, 10:00 Татьяна Михайлова

Фотография Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

В январе 2022 года этот показатель в регионе составил 7,28%.

Годовая инфляция в Челябинской области в январе 2022 года по сравнению с декабрем 2021 года ускорилась на 0,62 п. п. и составила 7,28%. Такие данные представила пресс-служба отделения по Челябинской области Уральского ГУ Центробанка.

Отмечается, что уровень инфляции на Южном Урале ниже, чем по России в целом (8,73%). В соседней Свердловской области инфляция в прошлом месяце выросла на 0,09 п. п. по сравнению с декабрем 2021 года и составила 8,2%.

Министерство экономического развития Челябинской области провело мониторинг цен на товары первой необходимости. Стоимость минимального набора продуктов питания в Челябинской области за январь 2022 года увеличилась на 2% и составила 5385,85 рублей.

Ситуацию прокомментировала Валентина Антонюк, заведующий кафедрой «Экономическая теория, региональная экономика, государственное и муниципальное управление» ЮУрГУ в эфире утреннего стрим-шоу «Сбитый летчик поутру».

«Повышения цен на продукты питания можно было ожидать, — считает эксперт. — Года два назад произошло существенное снижение ставки рефинансирования с 6% до 3%. Фактически, на 20-30% снизилась ставка рефинансирования за каких-то 3 месяца. Это очень резкое снижение и, понятно, что оно было связано с тем, чтобы успокоить возможности инфляции. Но в долгосрочном периоде произошло увеличение денежной массы, особенно безналичной. И этот рост денежной массы через 1,5 года вызвал такой скачок цен».

При этом отмечается, что средние цены на ряд продуктов в Челябинской области оказались ниже, чем в целом по стране. Например, южноуральцам килограмм сливочного масла обойдется в 691,17 рублей, а жителям других регионов — в 742,69 рублей.

По мнению Валентины Антонюк, на это влияют уровень доходов населения и географическое расположение Челябинской области.