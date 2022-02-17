Путин призвал правительство принимать эффективные меры для снижения инфляции и для роста реальных доходов граждан

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17 февраля 2022, 17:59

В. Путин, фото с сайта Кремля

Президент РФ Владимир Путин в четверг провёл совещание по экономическим вопросам. Путин объявил о начале серии совещаний по подготовке Послания Федеральному Собранию.

Президент отметил, что на фоне непростой глобальной ситуации, российская экономика в 2021 году показала хорошие результаты. По оценке Минэкономразвития, ВВП страны вырос на 4,6%, и экономика не только полностью компенсировала спад 2020 года, но и превысила докризисный уровень.

Президент сообщил, что Россия нормализовала свою бюджетную политику. В прошлом году федеральный бюджет исполнен с профицитом 0,4 % ВВП, а 2020 году был зафиксирован дефицит в 3,8%.

Особое внимание Путин обратил на инфляцию. В России рост потребительских цен по итогам января составил 8,7% в годовом выражении, что гораздо выше установленного ориентира.

Путин заявил, что необходимо принимать эффективные меры для снижения инфляции в нашей стране. По его словам, важно скоординировать усилия ЦБ и Правительства.

Путин отметил, что рост цен в первую очередь бьёт по доходам людей, негативно сказывается достатке семей. Он напомнил, что ориентиры перед Правительством поставлены, задачу обязательно нужно решить - в 2022 году реальные располагаемые доходы граждан должны вырасти не менее чем на 2,5%.