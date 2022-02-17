Политолог Злобин считает, что если США введут новые санкции против России, то восстановление мировой экономики замедлится

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17 февраля 2022, 15:22

фото: pixabay.com

Антироссийские санкции Запада могут обернуться для мира третьей волной глобального экономического кризиса. Российский политолог Алекссандр Злобин считает, что если США введут новые санкции против России, то восстановление мировой экономики замедлится.

На фоне угрозы очередных ограничений обеспокоен бизнес в Европе, там уже подсчитывают убытки от разрыва связей с Россией.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что после введения санкций против России глобальные последствия для мировой экономики неизбежны, - сообщает ФБА "Экономика сегодня".

Американский президент Джо Байден также признал, что антироссийские санкции в случае эскалации ситуации вокруг Украины ударят и по Штатам, приведут к росту цен на энергоносители.

Политолог Александр Злобин напомнил, что коллективный Запад обычно вводил только те ограничения, которые минимальным образом сказались бы на экономике еврозоны. Все они были персональными или узконаправленными. Сейчас жесткие обвинения в адрес России требуют серьезных действий, на которые представители Запада идти не хотят.

Злобин рассказал со ссылкой на публикации в западной прессе, что в некоторых штатах США проходят одиночные пикеты, собрания, и крупные бизнесмены пытаются решить, как действовать, если санкции коснутся торговли, экспорта, производства удобрений, электроники, в которых Россия тесно сотрудничает с ЕС и США.