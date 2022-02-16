Сегодня человека с доходом в 15 тыс. власть бедным не считает и никак ему не помогает

Аргументы Недели → Экономика 13+

16 февраля 2022, 13:38

Народ беднеет, поскольку в разы сократились продажи новых автомобилей, заграничных туров, качественной одежды – об этом каждый слышал от самих продавцов. Но правительство уверяет, что в 2021 г. реальные доходы россиян выросли на 3, 5%. Официальная инфляция составила 8, 3%, но цены на многие виды продовольствия взлетели на 60–70%. Если покопаться, это можно найти практически где угодно. Число молодых учёных, к примеру, выросло, хотя никаких предпосылок к этому нет. Всё правильно: раньше считали «молодым» исследователя до 42 лет, а сегодня – до 45.



По этой логике в 2022 г. власти явно неспроста изменили методику подсчёта доходов беднейших слоёв. Введут новый показатель – «граница бедности». Тут, не зная предыстории, не разобраться. Но чутьё нас вряд ли подводит: реальные доходы населения в наступившем году почти наверняка снизятся. Но уровень бедности тоже упадёт!



Экономист, профессор ВШЭ Евгений Гонтмахер, считает, что ещё 1 января 2021 г. произошла настоящая революция в том, как мы рассчитываем бедность. И революция со знаком «плюс». Ранее бедность в России определялась на основе корзины товаров, составляющих прожиточный минимум. В 1992 г., когда термин впервые появился в законодательстве, этот минимум называли «физиологическим»: «Учёные из НИИ питания Академии медицинских наук нам посчитали по белкам, жирам, углеводам набор для детей, людей трудоспособного возраста и пенсионеров. Под эти белки, жиры и углеводы была составлена корзина продуктов. Но надо понимать: «минимум» вводился только на время кризисного состояния экономики, это было записано в том президентском указе. Мы же предполагали, что произошёл шок, половина населения оказалась за чертой бедности, но потом всё вернётся на круги своя, начнётся экономический рост, и прожиточный минимум будет не нужен. Однако он в итоге дожил до 2021 года».



С 2021 г. Россия перешла на относительный подход. Прожиточный минимум с 1 января должен составлять 44, 2% от медианного дохода, а МРОТ – 42% от медианной зарплаты. Эти корявые цифры, вероятно, специально подгоняли под стратегическую задачу – не допустить всплеска числа бедных. Если бы сделали, как в Европе, 60% от медианной зарплаты, половина россиян оказались бы за «чертой». На практике это означало бы адские расходы для государства – находящимся за чертой бедности положены социальные льготы, льготы по оплате ЖКХ и т.д. А сегодня человека с доходом в 15 тыс. власть бедным не считает и никак ему не помогает, даже если у него коммуналка съедает половину дохода, а на лекарства приходится занимать.



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