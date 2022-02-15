Аналитик Юшков заявил, что европейские страны рискуют растратить газ из хранилищ до конца отопительного сезона

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15 февраля 2022, 16:27

газ, pixabay.com

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт ФА при Правительстве РФ Игорь Юшков заявил, что европейские страны рискуют растратить газ из хранилищ до конца отопительного сезона.

В настоящий момент подземные газовые хранилища Германии пустеют. По состоянию на вторник, 15 февраля, уровень их заполненности составляет не больше 35%.

По мнению аналитика, дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от погоды – пока европейцам в этой сфере очень везет. Юшков в разговоре с ФБА "Экономика сегодня" уточнил, что подземные хранилища не должны работать до последнего момента отопительного сезона, поскольку чем слабее давление, тем меньше газа ежесуточно можно отбирать. В ближайшее время страны вынуждены будут переходить на импорт, что в свою очередь приведет к росту цен на топливо.

Аналитик заметил, что в экспертном сообществе убеждены – из отопительного сезона страны Европы выйдут с опустошенными хранилищами и необходимостью их заполнения газом в течение года по высокой стоимости.