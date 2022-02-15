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Аналитик Юшков заявил, что европейские страны рискуют растратить газ из хранилищ до конца отопительного сезона

, 16:27

Аналитик Юшков заявил, что европейские страны рискуют растратить газ из хранилищ до конца отопительного сезона
газ, pixabay.com

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт ФА при Правительстве РФ Игорь Юшков заявил, что европейские страны рискуют растратить газ из хранилищ до конца отопительного сезона.

В настоящий момент подземные газовые хранилища Германии пустеют. По состоянию на вторник, 15 февраля, уровень их заполненности составляет не больше 35%.

По мнению аналитика, дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от погоды – пока европейцам в этой сфере очень везет. Юшков в разговоре с ФБА "Экономика сегодня" уточнил, что подземные хранилища не должны работать до последнего момента отопительного сезона, поскольку чем слабее давление, тем меньше газа ежесуточно можно отбирать. В ближайшее время страны вынуждены будут переходить на импорт, что в свою очередь приведет к росту цен на топливо.

Аналитик заметил, что в экспертном сообществе убеждены – из отопительного сезона страны Европы выйдут с опустошенными хранилищами и необходимостью их заполнения газом в течение года по высокой стоимости.

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