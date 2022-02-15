Металлургическое производство в Челябинской области выросло на 8,7%

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15 февраля 2022, 13:36 Татьяна Михайлова Источник: Официальный сайт полномочного представителя Президента России в УрФО

Фото из архива «Южноуральской панорамы», автор — В. Шишкоедов

В УрФО подвели итоги прошлого года.

Полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев провел оперативное совещание с главными федеральными инспекторами регионов. Одной из основных тем встречи стала социально-экономическая ситуация в УрФО.

Было озвучено, что в 2021 году по отношению к 2020 году индекс промышленного производства вырос на 6,8%. Прирост наблюдается по нескольким показателям, в том числе металлургическому производству. Свой вклад внесла Челябинская область. В прошлом году металлургическое производство в регионе увеличилось на 8,7%.

В ходе совещания Владимир Якушев особое внимание уделил вопросам безнадзорных животных и уровню заболеваемости COVID-19.