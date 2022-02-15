Южноуральские аграрии обсудят внедрение экологических технологий

Аргументы Недели. Челябинск → Экономика 13+

15 февраля 2022, 07:01 Татьяна Михайлова Источник: Пресс-центр «Гранада Пресс»

Фото Людмилы Ковалевой, «Южноуральская панорама»

На этой неделе в Челябинске пройдет Межрегиональная агропромышленная конференция (МАК 2022).

На мероприятии соберутся ведущие эксперты и руководители предприятий сельскохозяйственной отрасли из Челябинска, Екатеринбурга, Москвы, Тюмени, Ижевска, Кургана, Омска и других городов. Об этом рассказала директор Первого выставочного объединения Светлана Мещерякова в ходе онлайн пресс-конференции, которая накануне состоялась в пресс-центре «Гранада Пресс».

Конференция предполагает несколько направлений: растениеводство, птицеводство, животноводство, ветеринария, агрострахование, экология в АПК. Главной темой пленарного заседания станет засуха.

Своим опытом с гостями МАК 2022 поделятся представители аграрного сектора Южного Урала. По словам заместителя министра сельского хозяйства Челябинской области Инны Подшиваловой, регион остается лидером в стране по производству продуктов питания, прежде всего, мяса птицы, яиц и свинины. Кроме этого, Южный Урал занимает первое место в УрФО по объемам агроэкспорта. Предприятия региона поставляют макаронные изделия, муку, крупы, продукты птицеводства.

Добавим, что в 2022 года МАК состоится во второй раз.

Генеральный информационный партнер МАК 2022 — медиахолдинг «Гранада Пресс».