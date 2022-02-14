ЦБ: продовольственная инфляция в январе достигла 11,1%

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14 февраля 2022, 21:36 Источник: Банк России

фото: pixabay.com

Продовольственная инфляция в России достигла в январе 11,1%, годовая ускорилась до 8,7% за счет удорожания основных групп товаров и услуг. Центральный банк РФ в понедельник сообщил, что проводимая денежно-кредитная политика направлена на возвращение инфляции к 4%.

Как отметил регулятор, годовая инфляция снизится до 5-6% в 2022 году, вернется к цели в середине будущего года, и в дальнейшем годовая инфляция в нашей стране будет находиться вблизи 4%.

В сообщении ЦБ говорится, что, как и в предыдущие месяцы, в январе 2022 года на рост годовой инфляции повлияла продовольственная инфляция. Повышение этого показателя определялось давлением со стороны затрат производителей и поставщиков, которое в основном было обусловлено ускоренным ростом мировых цен в условиях неэластичного спроса.