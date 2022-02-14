В 2021 году безработица на Южном Урале снизилась практически в 3 раза

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14 февраля 2022, 08:49 Татьяна Михайлова Источник: Контрольно-счетная палата Челябинской области

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

К концу декабря показатель составил 1,1%.

Контрольно-счетная палата Челябинской области представила результаты мониторинга уровня безработицы в регионе в 2021 году. Согласно данным, в январе прошлого года безработица на Южном Урале составляла 3%, уже к июню показатель снизился до 1,3% и в декабре достиг 1,1%.

Таким образом, за год уровень безработицы сократился практически в 3 раза. Челябинской области удалось выполнить задачу, поставленную президентом РФ Владимиром Путиным и губернатором Алексеем Текслером по возврату уровня безработицы к доковидному уровню.

Контрольно-счетная палата региона также представила территории Южного Урала, в которых наблюдается самые низкие показатели безработицы. Это Челябинск (0,7%), Магнитогорск (0,7%), Копейск (1%), Златоуст (1%) и Кыштым (1,1%).

Высокий уровень безработицы зафиксирован в Брединском (7,6%), Кизильском (4,7%), Нязепетровском (4,4%), Октябрьском (4,4%) районах.