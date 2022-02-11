Оборот розничной торговли в Челябинской области увеличился на 6,2%

Аргументы Недели. Челябинск → Экономика 13+

11 февраля 2022, 11:41 Татьяна Михайлова Источник: Про экономику 74

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

В 2021 году этот показатель составил более 678 миллиардов рублей.

По итогам 12 месяцев прошлого года потребительский рынок Южного Урала вырос. Об этом свидетельствуют ключевые показатели. Так, оборот розничной торговли увеличился на 6,2%, он составил 678,2 миллиарда рублей. На 9,7% вырос объем платных услуг населению, этот показатель достиг планки в 197,3 миллиарда рублей. Также отмечается рост оборота общественного питания: он увеличился на 34% и составил 31,9 миллиарда рублей.

Как сообщает телеграм-канал «Про экономику 74», ситуация на потребительском рынке региона соответствует общероссийским трендам. Бизнес адаптируется к новым условиям, вызванным пандемией коронавируса, а покупательская способность повышается.