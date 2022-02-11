План бюджетных строек не выполнен даже наполовину

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11 февраля 2022, 10:57

По итогам прошлого года программа сдачи социальных и инфраструктурных объектов выполнена только на 42%. На объектах недостроя бюджет теряет триллионы рублей.



С 2013 года объём строящихся объектов за счёт ассигнований бюджета уменьшился в три раза. Специальная федеральная программа была разработана для строительства в регионах школ, больниц, детских садов. На её реализацию в прошлом году было выделено более 600 миллиардов рублей. По плану за 12 прошедших месяцев в эксплуатацию должен быть введён 291 объект. На деле удалось «запустить в пользование» только 123 строения. Около 30 объектов введены в частичную эксплуатацию.



Несмотря на недострой, считается, что показатель идёт в гору. В 2018 году из государственного плана удалось реализовать только 38%. За выполнение инвестпрограммы будет нести ответственность Министерство строительства. Ранее за неё отвечало Министерство экономического развития. В Счётной палате указали, что недострой не получается вовлечь в экономику. Под недостроенные здания не сгенерированы и не разработаны системные решения. Аудиторы полагают, что основная проблема недостроя заключается в низком уровне подготовки сметной документации в регионах.



