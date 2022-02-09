УрФО занял второе место по поступлениям налогов и сборов в бюджет страны

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9 февраля 2022, 14:46 Татьяна Михайлова Источник: Официальный сайт полномочного представителя Президента России в УрФО

Источник — официальный сайт полномочного представителя Президента России в УрФО

В 2021 году вклад округа в федеральную казну составил чуть более 6 миллиардов рублей.

По итогам прошлого года Урал занял второе место среди федеральных округов по поступлениям налогов и сборов в федеральный и консолидированный бюджет Российской Федерации. Об этом сообщил начальник межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы России по УрФО Дмитрий Журавлев во время рабочей встречи с полномочным представителем Президента Владимира Якушева.

Было отмечено, что 38% налоговых поступлений в федеральную казну обеспечивается за счет предприятий Урала. В связи с этим Владимир Якушев подчеркнул: необходимо сделать все для того, чтобы предприятия Урала чувствовали себя уверенно и работали на перспективу.

Напомним, что недавно губернатор Алексей Текслер проводил совещание с с руководителем УФНС России по Челябинской области Михаилом Бирюком.