Внешний долг России в 2022 году сократится: риск возможного дефолта минимизирован

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9 февраля 2022, 13:14 Антон Дубровский, Журналист Источник: ng.ru

Эксперты из РФ и зарубежья утверждают, что экономика России сможет справиться с очередными, теперь уже ядерными, санкциями. В Высшей школе экономики выяснили размер внешней долговой нагрузки страны в 2022 году. Она снизится до 19% ВВП. Такой уровень долга, даже при максимально жестких санкциях, снижает до минимума риск дефолта.

Зарубежные специалисты также считают ограниченным влияние санкций на экономику России. В Международном институте финансов (IIF) вынуждены признать, что РФ с 2014 года, практически, справилась с задачей создания собственной независимой «цифровой крепости». Торговый оборот со странами ЕС – это главные предполагаемые возможные потери. Но такие потери могут принести неприятности и самому Евросоюзу.

Ранее Центробанк представлял следующие данные по этому году: 64 млрд долл. составит объем погашения внешнего долга для частного сектора. На 2023 год сумма была 38 млрд долл. Но теперь график платежей будет пересмотрен, в связи с чем, платежи составят 112 и 62 млрд долл. соответственно.

Этот рост просматривался уже в конце 2021 года. В Высшей школе экономики сообщили: «В 4 квартале 2021 года выплаты частного сектора по внешнему долгу, в соответствии с обновленным ЦБ графиком платежей, были пересмотрены в большую сторону в 1,5 раза – с 24 до 36 млрд долл. Объем погашения внешнего долга предприятий после пересмотра превысил 25 млрд долл., банковского сектора – свыше 7 млрд долл.».

Увеличение платежей ожидается и в этом году. По прогнозам Высшей школы экономики: «В 1 квартале 2022 года выплаты предприятий могут увеличиться до 20 млрд долл. Это существенно выше платежей за тот же квартал прошлого года». Аналогично повысятся и платежи банков - до 12 млрд долл. против 7 млрд долл. 2021 года.

В этом году 69 млрд долл. может достигнуть объем погашения внешнего долга предприятий, а объем погашения внешнего долга банков – 44 млрд долл. Таким образом, совокупный объем погашения тогда станет почти в 2 раза больше, если сравнивать его с первоначальным графиком платежей. Высшая школа экономики ожидает в 2023 году платежи по внешним долгам в размере 46 и 16 млрд долл. Совокупный же объем погашения внешнего долга частного сектора по официальному графику не превышает 38 млрд долл.

Экспертами отмечен успех частного сектора по рефинансированию платежей. Внешний долг частного сектора, к окончанию 2022 года, понизится до суммы в 361 млрд долл. и в 2023 году он может понизиться до суммы 352 млрд долл., уверены аналитики в Высшей школе экономики.

Это может произойти при сохранении рефинансирования долга банков и предприятий на уровне 4 квартала прошлого года (на конец 2021 года общий долг частного сектора был 381 млрд долл.). Если учитывать рост экономики и ослабление курса рубля, то внешняя задолженность в 2022–2023 годах, по отношению к ожидаемому объему ВВП частного сектора, по прогнозам, будет 19% по сравнению с 22% на окончание 2021 года.

Источник центра развития Высшей школы экономики считает: «Ещё чуть более 5% ВВП составит внешний долг правительства и Центробанка. Совокупная долговая нагрузка достигнет рекордного низкого уровня – 24% ВВП».

По оценкам экспертов, совокупный внешний долг РФ по итогам прошлого года составил 27% ВВП и вернулся на допандемийный уровень. Они считают, что столь низкий уровень связан с ограниченными возможностями новых заимствований из-за сегодняшних санкций и увеличившихся геополитических рисков, а не опережающим ростом экономики.

В Центре развития Высшей школы экономики предполагают: «В ближайшие 2 года к этим факторам добавится увеличение стоимости заимствования из-за роста процентных ставок».

Несмотря на вышеприведенные данные, эксперты утверждают, что дальнейшее снижение внешнего долга (если учесть накопленные валютные резервы), возможность риска дефолта по нему, даже при введении новых санкций со стороны Запада, сводит к минимуму.

Относительная устойчивость экономики РФ, несмотря на санкции, также подчеркивается иностранными экономистами. В Международном институте финансов отмечают, что еще в 2014 году, в ответ на введение санкций, Россия стала формировать собственные системы розничных и оптовых платежей.

В IIF говорят: «В 2014 году ЦБ РФ начал разрабатывать собственную систему передачи финансовых сообщений (СПФС), и на данный момент к этой системе подключено более 400 российских учреждений. В 2020 году через систему проходило более 20% от общего объема трафика».

По мнению экспертов, несмотря на то, что система СПФС менее гибкая, чем международные системы, она может, если понадобится, обработать весь внутренний трафик обмена сообщениями.

Вместе с СПФС в 2014 году страной также была запушена платежная система «МИР», осуществляющая платежи по картам помимо американских компаний. В IIF отмечают: «Было выпущено около 95 млн карт «МИР» – более 30% всех таких карт в России, а доля карт «МИР» в общем объеме платежей в 2020 году составила около 24%».

IIF считают, что, тем не менее, в настоящее время российские платежные системы за пределами РФ имеют ограниченный охват. Они полагают, что санкции по отношению к банкам России и/или международным платежным системам обмена сообщениями, могут оказать негативные последствия на возможности корпораций и банков по переводу денег за границу. Экономисты замечают: «Это повлияет на их способность получать и осуществлять платежи, экспорт и импорт товаров, а также погашение задолженности и иностранные инвестиции».

В результате этого, говорят эксперты IIF, пострадает торговля с Евросоюзом. Они сообщают: «На ЕС приходится более 35% валовых торговых потоков России, превышающих 700 млрд долл. в год, при этом импорт только минерального топлива из ЕС приближается к 100 млрд долл.».

Сергей Хестанов, советник генерального директора компании «Открытие Инвестиции» по макроэкономике, говорит: «С 2014 года зарубежные заимствования почти прекратились, а погашение ранее взятых кредитов идет по графику – долговая нагрузка снижается. Другое дело, если в результате новых санкций РФ будет ограничен доступ к технологиям или даже введено прямое эмбарго на российские товары. Защита от санкций такого типа требует диверсификацию доступа к технологиям и диверсификацию рынков сбыта».

Асхат Сагдиев, генеральный директор компании «Универ Капитал», утверждает: «Россию подвергают различного рода санкциям с 2014 года. Находясь в 2022 году, говорить о том, что какие-либо санкции окажут катастрофические последствия в отношении экономики РФ, достаточно сложно. Поэтому эксперты перешли к более сдержанным оценкам о последствиях санкций».

Он приводит в пример возможность запрета покупки российского госдолга инвесторами из ЕС и США. Если такое произойдет, то Министерство Финансов будет вынуждено из этих стран уменьшить внешние заимствования. Асхат Сагдиев добавляет: «И либо снизить общую, достаточно низкую на текущий момент долговую нагрузку РФ, либо занимать дороже у инвесторов из Азии, которых данные ограничения не касаются. Если занять больше ни у кого не получится, Россия сможет за счет резервов погасить весь свой внешний долг».

Эксперт подчеркивает: «Опыт 2021 года показал, что у ЕС нет альтернативных поставщиков газа, по какой бы цене он на бирже ни торговался. И газ – это только частный пример. Россия плотно вписана в мировую экономику как экспортер ресурсов. И сигналы о том, что поставки этих ресурсов могут прерваться, вызывают панику на мировых биржах». Асхат Сагдиев считает, что возможность отключения России от SWIFT негативно скажется и на ЕС. В результате этого отключения у ЕС не будет возможности оплачивать наш газ.

Конечно, нельзя не учитывать и негативные последствия. Принятие новых санкций в отношении РФ уменьшит скорость роста российской экономики. Есть вероятность того, что она может от 1 до 1,5 лет сместиться в отрицательном направлении. В 2022 году, из-за ослабления курса рубля, возможно превышение инфляции более, чем на 10%, и подъем ключевой ставки ЦБ до 10–12%. Если такое произойдет, то реальные доходы граждан сократятся на 3–4%. Так считает Антон Быков, старший аналитик компании Esperio. Он утверждает: «В таких условиях в российской экономике не будет незатронутых спадом отраслей, упадут и экспортно ориентированные секторы из-за проблем с международными расчетами, из-за прямых ограничений на поставку части сырьевых товаров и из-за спада цен на сырьевом рынке. Упадут и секторы, ориентированные на внутреннее потребление в России».