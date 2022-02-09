Цены на нефть растут, а доходы граждан падают

Аргументы Недели → Экономика 13+

9 февраля 2022, 11:09

За последний год доходы России от экспорта углеводородов выросли в 1,7 раза. При этом население страны не ощутило на себе улучшения жизни. Основная часть доходов от продажи нефти и газа консервируется в фондах. Из них деньги достаются крайне редко, к примеру, для преодоления последствий пандемии.



Счётная палата намерена провести проверку бюджета на готовность к энергопереходу. Если нефть и газ будут продаваться в меньших объёмах, то государственная казна может очень быстро опустеть. Ведомство Алексея Кудрина изучит критерии нуждаемости граждан в мерах социальной поддержки. Будут изучены наборы показателей, характеризующих обеспеченность людей.



Как бы парадоксально ни звучало, но нефтяные доходы не могут быть направлены на развитие государства в полном объёме. При раздаче денег населению произойдёт обвал национальной валюты, инфляция резко рванёт вверх. Если на 2013 год средняя зарплата россиян составляла около 30 тысяч рублей, то сейчас она равняется 55 тысячам. При этом раньше стоимость доллара была 32 рубля против 75 на текущий момент. Это означает, что доходы граждан в переводе на доллары увеличились за девять лет всего на 20%. Получается, «крепкий нефтяной рубль» оказался невыгоден государству, если его тратить, а не отправлять в кубышку.