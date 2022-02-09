Челябинская область обогнала среднероссийские темпы роста промышленности

В 2021 году индекс промышленного производства на Южном Урале составил 107,3%.
Контрольно-счетная палата Челябинской области представила экспресс-анализ темпов развития промышленности региона за 2021 год. Согласно данным ведомства, индекс промышленного производства (ИПП) за 12 месяцев составил 107,3%.
Динамика роста отмечается в трех группах: добыча полезных ископаемых (+19,5%); обеспечение электроэнергией, газом и паром (9,6%); обрабатывающие производства (+6,4%).
По темпам роста промышленности Южный Урал обгоняет средние показатели по стране (+5,3%) и Уральского федерального округа (+6,8%).
Среди регионов Урала Челябинская область по динамике индекса промышленного производства занимает вторую строчку. На первом месте Ямало-Ненецкий автономный округ (+17,1%), третьем — Курганская область (+4,3%).