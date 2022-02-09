На Мосбирже зафиксирован рост индекса впервые с середины января

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9 февраля 2022, 10:38

Мосбиржа, Anton Belitsky/ globallookpress.com

Специалисты Мосбиржи заявили о росте индекса в ходе торгов утром 9 февраля до 3600,47 пункта (+1,37%). Данные об этом предоставили в пресс-службе торговой площадки.

Журналисты РБК уточняют, что рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) по состоянию на 8:14 мск увеличился до уровня 3600,47 пункта. Аналитики заявили, что данный максимум достигнут впервые с 17 января текущего года.

Резкие ценовые движения администрация биржи связывает с небольшим числом игроков в утренние часы, что обуславливает невысокую ликвидность. Однако повышение уровня торгов расценивается оптимистично.

Напомним, 24 января индекс Мосбиржи проседал в ходе торгов днем на примерно 6%, обновив рекорд минимального значения 8 декабря 2020 года. Долларовый индекс РТС на старте сегодняшних торгов снизился на 8,03%, опустившись ниже 1300 пунктов, впервые с декабря 2020 года.

Отметим, в январе аналитик ФГ «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский назвал причины ослабления рубля.