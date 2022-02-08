Южный Урал удерживает лидерство по укладке верхних слоев дорожной одежды

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8 февраля 2022, 08:23 Татьяна Михайлова Источник: Контрольно-счетная палата Челябинской области

Фото Юлии Боровиковой («Вечерний Челябинск»)

Регион обеспечил 100% кассовое исполнение федеральных программ в области дорожной деятельности.

Контрольно-счетная палата Челябинской области представила экспресс-анализ кассового исполнения федеральных программ по дорожной деятельности в Уральском федеральном округе за 2021 год без учета опережающего финансирования и резервного фонда.

Южный Урал стал одним из четырех регионов Урала, обеспечивших 100% исполнение. В ведомстве сообщают, что средний процент кассового исполнения федеральных программ в области дорожной деятельности по субъектам РФ составил 98,9%.

Отметим, что Челябинская область сохраняет лидерские позиции по площади укладки верхних слоев дорожной одежды среди регионов Урала. Как сообщалось ранее, по итогам 11 месяцев 2021 года на Южном Урале уложено 3,2 миллиона квадратных метров, это 31,7% от общей площади по Уральскому федеральному округу.