На каждого южноуральца приходится 153 тысячи рублей вкладов

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7 февраля 2022, 19:35 Анна Семенова

Южноуральцы - крепкие середнячки по стране ко количеству накоплений. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Наш регион оказался на 35 месте по количеству денег, хранимых в банке.

Объем денежных средств, хранящихся на банковских счетах россиян, подсчитали специалисты агентства РИА Новости. Цифры представлены на 1 декабря 2021 года.

Всего жители нашей страны держат на вкладах 36,4 триллиона рублей. Если разделить их на всех, то получится 249 тысяч рублей на одного человека. Однако данные по разным регионам, конечно, очень сильно разнятся.

На первом месте ожидаемо находятся жители Москвы. Здесь на душу населения приходится 1058,3 тысяч рублей вкладов. По сравнению с 2020 годом эта сумма увеличилась на 13,3%. А вот, например, в Ингушетии на одного человека насчитали всего 12,7 тысяч рублей банковских накоплений. Этот регион находится на самом последнем, 85 месте.

Челябинская область разместилась на 35 позиции с цифрой 153,4 тысяч рублей вкладов на одного жителя. За год наши земляки подняли планку на 10,8%.

Наши ближайшие соседи свердловчане – на 17 месте. Здесь на душу населения приходится 205,3 тысяч рублей сбережений.