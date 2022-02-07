Банки усилят контроль за деньгами россиян

Аргументы Недели → Экономика 13+

7 февраля 2022, 17:41

До конца года банки планируют усилить контроль за финансовыми операциями граждан. Они будут отслеживать трансакции по распоряжению правительства РФ.



Меры по контролю принимаются для исключения нелегальных операций. Эксперты полагают, что контроль коснётся и простых людей. Регулятор указал на необходимость прекращения незаконной деятельности бизнесменов, закрытия онлайн-казино. Под особое внимание попадут лица, переводящие деньги большому количеству получателей. Банки изучат крупные переводы между гражданами. Если с карты в сутки переводится более 100 тысяч рублей, при этом с неё не осуществляются платежи за ЖКХ, товары, она может быть заблокирована на определённое время. При наличии других подозрений с клиентами также будут расторгаться договора. Каждый случай будет изучаться индивидуально.



Банки в настоящий момент уже реализуют комплекс мер по выведению из тени игроков серого бизнеса, криптообменников. В Центробанке заверили, что контрольные мероприятия не затронут малый и средний бизнес. Эксперты полагают, что нарушители всё равно смогут обойти банковский контроль. Операции будут проводиться таким образом, чтобы не навлекать на себя лишнее подозрение.



