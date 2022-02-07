Южноуральским отельерам расскажут, как работать со сложными клиентами

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7 февраля 2022, 14:54 Татьяна Михайлова Источник: Пресс-центр «Гранада Пресс»

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

9-10 февраля в Челябинске пройдет III Уральский форум отельеров и рестораторов «Welcome Forum».

В этом году запланированы отдельные площадки для рестораторов и отельеров, мастер-классы, фокус-выставка и закрытая Pop-up вечеринка. Опытом и знаниями с южноуральскими бизнесменами поделятся признанные профессионалы, среди которых Инна Щепетова (Москва), Татьяна Симонова (Москва), Лариса Невидайло (Тюмень), Мирослав Зудин (Краснодар), а также шеф-повары Аутентичной Уральской Кухни Владимир Олькиницкий, Андрей Бова, Константин Ляшков.

Кроме федеральных спикеров в программе заявлены представители региональной индустрии. Генеральный менеджер отеля «Царский двор», председатель комитета по туризму при общественной организации Опора России, глава Федерации рестораторов и отельеров России в Челябинской области Юрий Звонков расскажет о потребительском экстремизме — явлении, с которым рано или поздно сталкивается любое сервисное предприятие. Как эксперт, имеющий управленческий и юридический опыт, Юрий Звонков проанализирует судебные практики и пояснил основы действующего законодательства по отношению к защите прав предпринимателей. Темой выступления основателя и идейного вдохновителя ресторанного холдинга Showrest Group Татьяны Мизюриной станет актуальный вопрос по подбору и обучению персонала.

Добавим, что ключевыми темами мероприятия станут кадровое обеспечение ресторанного и отельного бизнеса, особенности современных программ лояльности, региональные инструменты поддержки бизнеса и другие. Организатором «Welcome Forum» выступает Первое выставочное объединение.

Информационный партнер «Welcome Forum» — медиахолдинг «Гранада Пресс».

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