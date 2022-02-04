Прибыль предприятий Челябинской области в 16 раз перекрывает убытки

В прошлом году доходы южноуральских предприятий выросла на 281 миллиард рублей.
Контрольно-счетная палата региона опубликовала экспресс-анализ финансовых результатов деятельности предприятий, работающих на территории Челябинской области. Проведенный мониторинг показал, что по итогам января-ноября 2021 года совокупная прибыль предприятий выросла на 281 миллиард рублей по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
Также отмечаются положительные тенденции в платежной дисциплине, просроченной кредиторской и дебиторской задолженности. Доходы предприятий Челябинской области более, чем в 16 раз перекрывает имеющиеся убытки.