Прибыль предприятий Челябинской области в 16 раз перекрывает убытки

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4 февраля 2022, 12:59 Татьяна Михайлова Источник: Контрольно-счетная палата Челябинской области

Фото Людмилы Ковалевой, «Южноуральская панорама»

В прошлом году доходы южноуральских предприятий выросла на 281 миллиард рублей.

Контрольно-счетная палата региона опубликовала экспресс-анализ финансовых результатов деятельности предприятий, работающих на территории Челябинской области. Проведенный мониторинг показал, что по итогам января-ноября 2021 года совокупная прибыль предприятий выросла на 281 миллиард рублей по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Также отмечаются положительные тенденции в платежной дисциплине, просроченной кредиторской и дебиторской задолженности. Доходы предприятий Челябинской области более, чем в 16 раз перекрывает имеющиеся убытки.