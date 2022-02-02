Политолог Денисов заявил, что Кличко выразил частное мнение, посоветовав Германии «попрощаться с Северным потоком – 2»

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2 февраля 2022, 16:03

Северный поток – 2, Stefan Sauer/dpa

Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов днем в среду, 2 февраля, оценил призыв мэра Киева Виталия Кличко к Германии "попрощаться с «Северным потоком — 2".

Виталий Кличко ранее также заметил, что газопровод "был бы хорош для немецкой экономики".

Денис Денисов в разговоре с RT обратил внимание на то, что такие заявления появляются со стороны украинских политиков не в первый раз. Политолог предположил, что Берлин не будет официально реагировать на слова мэра Киева. Эксперт добавил, что Виталий Кличко хочет как-то повлиять на решение вопроса запуска "Северного потока – 2", однако в реальности лишь выражает частное мнение.

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