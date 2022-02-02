Средняя зарплата в УрФО превышает среднероссийские показатели

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2 февраля 2022, 10:16 Татьяна Михайлова Источник: Официальный сайт полномочного представителя Президента России в УрФО

Источник — официальный сайт полномочного представителя Президента России в УрФО

Полпред Президента Владимир Якушев встретился с лидерами профсоюзов Урала.

Состоялось совещание с руководителями территориальных объединений Федерации независимых профсоюзов России, действующих в регионах Уральского федерального округа. Его провел полномочный представитель Президента России в УрФО Владимир Якушев.

Во время мероприятия были озвучены итоги реализации трехстороннего Соглашения о сотрудничестве между полномочным представителем Президента РФ, Координационным советом отделений Российского союза промышленников и предпринимателей в УрФО, Ассоциаций территориальных объединений организаций профсоюзов Уральского федерального округа.

Также прозвучали экономические итоги регионов за 2021 год и особенности работы профсоюзных организаций Урала. По словам Владимира Якушева, среднемесячная зарплата в УрФО выросла на 7,3% по данным за январь-октябрь 2021 года. Средняя зарплата на Урале выше средней по России на 6,5%. Этого удалось достичь, в том числе, благодаря деятельности профсоюзов. Отдельное внимание полпред уделил росту реальных доходов уральцев и стабилизации ситуации на рынке труда.

Отдельно Владимир Якушев отметил эффективность работы профсоюзов в сфере обеспечения прав граждан.

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