Депутат Госдумы Михаил Делягин: на Украине ожидается «драматическая нищета»

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1 февраля 2022, 09:33 Источник: URA.RU

Михаил Делягин, фото: Alexander Legky, globallookpress.com

Снижение уровня жизни ожидается в 2022 году во многих странах. Депутат Госдумы, известный экономист Михаил Делягин полагает, что будут проблемы с продовольствием, к которым приведет резкий рост цены на газ.

По словам зампредседателя комитета Госдумы РФ по экономической политик Михаила Делягина, на Украине ожидается «драматическая нищета», которая будет толкать на агрессию.

Делягин в беседе с изданием «Украина.ру» предположил, что в этом году в мире случатся распад на макрорегионы и проблемы со всем, начиная с еды, и дезорганизация финансовых рынков. По его прогнозу, доллар свои позиции сохранит, как минимум, до осени.

В России будет как развитие, так и деградация. Цифровизация продолжит развиваться буйными темпами, и уровень жизни в нашей стране будет снижаться, но не драматически.

Парламентарий призвал Россию не поддаваться на провокации. «И дай Бог нам не поддаться на провокации, ограничиться обеспечением своих транспортных потребностей, ограничится обеспечением своей безопасности. Ну, и ликвидировать инфраструктуру территории, чтобы она никогда больше не представляла опасности», — отметил парламентарий.

Cпециалист по кибербезопасности Андрей Масалович сообщил, что в 2022 году россияне начнут расплачиваться крипторублями. По его словам, на фоне появления цифровой валюты могут образоваться новые межгосударственные союзы.

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