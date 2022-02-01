Челябинск вошел в топ-3 городов УрФО по запланированным доходам бюджета

Аргументы Недели. Челябинск → Экономика 13+

1 февраля 2022, 08:36 Татьяна Михайлова Источник: Глав.Индекс

Фото Людмилы Ковалевой, «Южноуральская панорама»

Город занимает вторую позицию после Екатеринбурга.

Телеграм-канал «Глав.индекс» подготовил рейтинг административных центров регионов Уральского федерального округа по запланированным доходам бюджета на 2022 год. Исследование было проведено на основе данных с официальных сайтов органов власти.

Челябинск занял вторую строчку индекса с 42 794 911,6 тыс. рублей. На первом месте оказался Екатеринбург, в 2022 году бюджет города должен пополниться на 56 408 522 тыс. рублей. Также в тройку лидеров вошла Тюмень (39 945 833 тыс. рублей).

«Разрыв между двумя главными городами Урала весьма большой, но нужно понимать, что федеральный центр продолжает активно накачивать деньгами Екатеринбург, — констатирует телеграм-канал «Челябинск Сегодня». — Тут и подготовка города к Универсиаде, и празднование 300-летнего юбилея. Всё это пройдёт в 2023 году, но соседи готовятся к масштабным событиям уже несколько лет. Челябинск зависит от регионального бюджета, но и тратит не на яркие шоу, а на социалку».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости