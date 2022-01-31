Ожидания по замедлению роста цен в стране не оправдались

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31 января 2022, 10:54

Инфляция по итогам года составила около 9%, что является антирекордном за последнее десятилетие.



В Институте народнохозяйственного прогнозирования полагают, что третья волна инфляции импортируется. В начале года, по прогнозам правительства, рост инфляции должен был остановиться. Однако цена на плодоовощную продукцию стала увеличиваться. Подорожание коснулось как отечественных, так и зарубежных товаров.



Помимо этого дорожают гаджеты, бытовая техника и новые автомобили. За первый месяц 2022 года машины подорожали уже на 2%. Гречка и макароны подросли на такой же уровень. Отрицательная динамика рубля негативно скажется на росте цен. Если за счёт экспорта товаров Россия смогла отыграть «несколько процентов инфляции», то «рост доллара» вернул всё на прежние места. Замедление роста цен в стране может произойти за счёт постепенного замедления мировой инфляции, сближения контакта производителей и потребителей. Для восстановления баланса спроса и предложения мировой системе требуется ещё около одного года.



Россия столкнулась с новым уровнем цен, изменившейся пропорцией производства и сокращением доходов населения. Правительству придётся формировать бюджет либо с учётом растущей инфляции, либо вмешиваться в регулирование цен, что не всегда приносит положительный результат.





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