Путин на встрече с итальянскими бизнесменами сообщил, что рост ВВП России по итогам 2021 года оценивается в 4,5%

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26 января 2022, 15:06

В. Путин, фото с сайта Кремля

Президент России Владимир Путин в среду на встрече с итальянскими бизнесменами сообщил о росте валового внутреннего продукта (ВВП) РФ по итогам 2021 года примерно в 4,5 процента.

Встреча Владимира Путина с руководителями ведущих итальянских компаний проходит в режиме видеоконференции. Обсуждается торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество России и Италии, перспективы дальнейшего расширения деловых связей.

В России, как напомнил Путин, сейчас работает около 500 итальянских бизнес-структур. Спектр отраслей, в которых они представлены: электроэнергетика, сталелитейная, нефтегазовая и нефтехимическая промышленность, вертолётостроение, высокие технологии, агропромышленный комплекс, транспортная инфраструктура, банковское и страховое дело.

По словам главы российского государства, из-за пандемии коронавируса деловые контакты оказались затруднены, и в целом волатильная ситуация в глобальной экономике, конечно же, не способствовала реализации новых проектов и инициатив.

Но России и Италии удалось сохранить на довольно высоком уровне сотрудничество на экономическом треке. За 11 месяцев 2021 года двусторонняя торговля выросла на 53,8 процента – до 27,5 миллиарда долларов, а после окончания подсчёта, скорее всего, этот показатель превысит планку в 30 миллиардов долларов.

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