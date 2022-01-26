Названы 5 городов Челябинской области с наибольшей численностью работников
26 января 2022, 07:03 Татьяна МихайловаИсточник:
Глав.Индекс
Первую строчку рейтинга занял региональный центр.
Телеграм-канал «Глав.Индекс» представил топ-5 городов Южного Урала по среднесписочной численности работников организаций без субъектов малого предпринимательства. Исследование проведено на основе данных Федеральной службы государственной статистики по данным на январь-сентябрь 2021 года.
Первую строчку индекса занял Челябинск. В областном центре трудится более 320 тысяч человек. Также в топ-5 городов вошли Магнитогорск (110 тысяч человек), Миасс (39 тысяч), Копейск (25 тысяч) и Златоуст (24 тысячи).
Ознакомившись с данным исследованием, авторы телеграм-канала «Челябинская губерния» заметили интересную деталь. По численности населения Златоуст превосходит Миасс и Копейск, а по заявленной в рейтинге позиции уступает этим городам.
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