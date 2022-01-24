В Челябинске обсудят тенденции рынка труда

Аргументы Недели. Челябинск → Экономика 13+

24 января 2022, 20:24 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено организаторами

Кадровая политика Южного Урала станет темой обсуждения «Большой редакции».

25 января выйдет очередной выпуск «Большой редакции». Его гостем станет начальник главного управления по труду и занятости населения Челябинской области Владислав Смирнов. Он ответит на вопросы главных редакторов ведущих изданий региона и зрителей трансляции. Предметом разговора станет рынок труда и кадровая политика региона.

Посмотреть трансляцию можно будет в группах изданий «МК — Урал», «Южноуральская панорама», «Полит 74», «Челябинск Сегодня», «Вечерний Челябинск». «Губерния», «Миасский рабочий» и «Копейский рабочий» в социальных сетях, а также на канале «Гранада ТВ». Начало трансляции в 11 часов по челябинскому времени.

Добавим, что «Большая редакция» — это проект медиахолдинга «Гранада Пресс». Партнером проекта выступает Челябинская областная универсальная научная библиотека.

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