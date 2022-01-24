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В Челябинске обсудят тенденции рынка труда

, 20:24

В Челябинске обсудят тенденции рынка труда
Фото предоставлено организаторами

Кадровая политика Южного Урала станет темой обсуждения «Большой редакции».

25 января выйдет очередной выпуск «Большой редакции». Его гостем станет начальник главного управления по труду и занятости населения Челябинской области Владислав Смирнов. Он ответит на вопросы главных редакторов ведущих изданий региона и зрителей трансляции. Предметом разговора станет рынок труда и кадровая политика региона.

Посмотреть трансляцию можно будет в группах изданий «МК — Урал», «Южноуральская панорама», «Полит 74», «Челябинск Сегодня», «Вечерний Челябинск». «Губерния», «Миасский рабочий» и «Копейский рабочий» в социальных сетях, а также на канале «Гранада ТВ». Начало трансляции в 11 часов по челябинскому времени.

Добавим, что «Большая редакция» — это проект медиахолдинга «Гранада Пресс». Партнером проекта выступает Челябинская областная универсальная научная библиотека.

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