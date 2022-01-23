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Половина всех денег Казахстана сосредоточена в руках сотен людей, но ситуация хуже в ряде других стран, в том числе в России

, 11:55

Половина всех денег Казахстана сосредоточена в руках сотен людей, но ситуация хуже в ряде других стран, в том числе в России
Фото: pixabay.com

На днях президент Казахстана заявил, что разрыв в доходах между богатыми и бедными в стране достиг недопустимого уровня. Он отметил, что это сыграло роль «зажженной спички и пороховой бочки» для протестов.

«Международные эксперты утверждают, что всего 162 человека владеют половиной состояния Казахстана», — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Показатели Казахстана, если верить исследованиям, сопоставимы с Бразилией и Индией, вот только численность населения в последних двух гораздо больше. По индексу Джини, который отражает степень неравенства в доходах, непростая ситуация складывается также в России, Мексике и Египте.

При этом эксперты ВШЭ, считают, что один из лидеров по концентрации богатства в руках меньшинства – Россия. Не отстают и США. По подсчетам Лаборатории неравенства в мире, 1% богатейших россиян в 2021 году владели почти 48% национальных активов.

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