Какие новации в налогах и налоговых вычетах ожидают россиян

Аргументы Недели → Экономика 13+

18 января 2022, 09:22 Анна Елизарова,

В ближайшие три года Российские власти не планируют пересматривать ставки налога на доходы физических лиц, налога на добавленную стоимость и налога на прибыль. Но появились изменения в других областях.

Из нового — в 2022 году физическим лицам нужно будет платить с дохода по банковским вкладам, полученного в предыдущем году. 13-ти процентный налог будет взиматься с суммы процентов по всем вкладам гражданина в российских банках, превышающей 1 млн рублей и вне зависимости от валюты депозита. Однако налогом облагается не весь вклад, а только помноженная процентная ставка на размер ключевой ставки Центрального Банка России, и при том, только в случае превышения дохода депозита одного миллиона рублей. На период с 1 января 2022 года, ключевая ставка равна 8,5%. Соответственно, если доход от депозита превысит 1 млн рублей, помноженный на 8,5%, то есть 85 000 рублей, то с части дохода, превышающей эту сумму, нужно будет уплатить 13%.

Также, российские власти в настоящее время обсуждают вопрос о повышении транспортного налога на продажу автомобилей, которые числятся в списке роскошных. На данный момент роскошными считаются автомобили стоимостью от 3 млн рублей. Размер налога рассчитывается в зависимости и от суммы, и от возраста машины.

Обсуждается вопрос и введения налогов на краткосрочную сдачу жилья. Госдума планирует принять законопроект, по которому россияне, которые предоставляют туристам или иным арендаторам недвижимости на маленький срок, будут поставлены на учет и обязаны платить налог в размере 4%.

В ноябре прошлого года Владимиром Путиным подписан закон об освобождении семей с двумя и более детьми от НДФЛ, с дохода от продажи жилья. Этот закон действует только при условии приобретения ими нового жилья для улучшения жилищных условий в течении одного года или до апреля следующего года.

Что касается налогового вычета — здесь тоже есть новшества и предложения. Так, с 1 января 2022 года граждане РФ смогут получить спортивный налоговый вычет. За занятия спортом в 2022 заявить право на такой вычет можно будет с января 2023 года. Физлица смогут вернуть 13% от суммы, потраченной на спортивные и оздоровительные услуги, при этом максимальный размер налогового вычета ограничен 120 тысячами рублей за год, а в доказательство занятия спортом нужно приложить копию договора на оказание услуг и фискальный чек.

Новое и такое долгожданное — предложили ввести налоговый вычет и на покупку автомобиля. За недвижимость можно вернуть до 260 тыс. рублей, теперь и за машину возможно получить весомую сумму — до 130 тысяч рублей.

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