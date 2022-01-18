Челябинск вошел в тройку административных центров УрФО по расходам бюджета

Аргументы Недели. Челябинск → Экономика 13+

18 января 2022, 07:41 Татьяна Михайлова Источник: Глав.Индекс

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

В 2022 году город потратит 43 579,1 миллиона рублей.

Телеграм-канал «Глав.Индекс» представил рейтинг городов Уральского федерального округа по запланированным расходам бюджета.

Первые три позиции заняли Екатеринбург (58 049,103 миллиона рублей), Челябинск (43 579,1 миллиона рублей) и Тюмень (40 967,189 миллиона рублей). Более скромные суммы заложены Ханты-Мансийском (11 258 миллионов рублей), Салехардом (10 967,262 миллиона рублей) и Курганом (8 328,821 миллиона рублей). Рейтинг был составлен на основе данных с официальных сайтов органов власти.

Значительная доля средств бюджета Челябинска будет направлена на социальную политику. «Расходы на эту сферу превысят 77% (более 33,6 млрд рублей). И в Челябинске, и в Екатеринбурге, и в Тюмени утверждены бюджеты с дефицитом», — сообщает телеграм-канал «Агрументы Недели. Южный Урал».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости