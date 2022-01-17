Россия столкнётся с ускорением инфляции из-за санкций и неурожая

Аргументы Недели → Экономика 13+

17 января 2022, 11:50

Рост мировых цен может привести к очередному ускорению инфляции в России. Новым триггером сокращения покупательской способности граждан станет геополитическое обострение. Страны Запада готовят новый пакет санкций против России. Но даже без них нашей стране придётся испытать последствия невысокого урожая, что повлечёт за собой рост всех продовольственных товаров.



Только за январь продукты могут подорожать на 1%. Население на фоне слухов о новых локдаунах и конфликте с Украиной начало формировать продовольственные запасы. Быстрее всего по этой причине дорожают маргарин, гречка и сахар. За последние три недели на 1,4 % подорожали макароны и пшено. Плодоовощная продукция «подросла» сразу на 3,5%.



По всей стране наблюдается увеличение стоимости услуг на пассажирские перевозки. Билет на автобус в среднем подорожал на 5%, а метро - на 8,5%. По итогам прошлого года потребительская инфляция составила 8,3%. В текущем году ЦБ прогнозирует показатель в 4,5%, но это вызывает у аналитиков скептицизм. Министерство финансов надеется в 2022 году выйти на низкий уровень инфляции за счёт мер поддержки экономики. Правительство не исключает введения механизма компенсации затрат на приобретение продуктов населением. При необходимости помощь может быть расширена.





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