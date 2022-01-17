В Челябинской области увеличилось количество работающей молодежи

Аргументы Недели. Челябинск → Экономика 13+

17 января 2022, 06:46 Татьяна Михайлова Источник: Глав.Индекс

Фото из архива «Южноуральской панорамы», автор — В. Шишкоедов

За год число трудящихся южноуральцев до 30 лет увеличилось на 4,1%.

Сегодня телеграм-канал «Глав.Индекс» опубликовал индекс регионов Уральского федерального округа по занятости молодежи. В его основу легли данные аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на конец третьего квартала прошлого года.

В рейтинге «Глав.Индекса» Челябинская область заняла второе место. При общем количестве занятых на Южном Урале в 1786 тысяч человек, количество рабочей молодежи до 29 лет составляет 311 тысяч человек. Число работающей молодежи за год выросло на 4,1%.

Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ. В этом регионе количество работающей молодежи выросло на 13,4%.

Как прокомментировали исследование авторы телеграм-канала «KARLMARKS», опубликованный «Глав.Индексом» рейтинг отражает не только экономическую и демографическую ситуации, но и миграционные движения.

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